La feuille de route des APU AMD se retrouve sur le Net : plein d'infos sur les Ryzen 8000/9000

Cette génération associera elle aussi Zen 5, RDNA 3.5 et XDNA 2, mais dans des proportions plus « ambitieuses » : on parle ainsi de 16 cœurs Zen 5 et 40 unités de calcul RDNA 3.5 tandis que la gravure resterait en 4 nm et que les performances XDNA 2 seraient toujours de 45 à 50 TOPS.

Enfin, la feuille de route mentionne les générations Hawk Point et Kraken Point sur le segment « premium » parallèlement à Strix Point. La première semble être un refresh de Phoenix avec 8 cœurs Zen 4, du RDNA 3 et du XDNA 1 pour 16 TOPS. Kraken Point serait plus ambitieuse en Zen 5 / RDNA 3.5 / XDNA 2.