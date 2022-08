En quelques mots, AMD évoque déjà Zen 5 en 4 nm/3 nm et vise 2024

On y voit donc le Zen 5 clairement calé sur l'année 2024 et présenté via trois déclinaisons : le Zen « classique », le modèle Zen 5c comme il existera un Zen 4c pour des besoins spécifiques et, enfin, le Zen 5 3D V-Cache, signe que cette récente technologie ne sera pas éphémère.