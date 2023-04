Fuites sur les architectures Zen 5 et Zen 6 : AMD entre le "Nirvana" et "Morpheus"

Ainsi, pour l'architecture Zen 2, le CCD est baptisé Aspen Highlands. Sur Zen 3, on le nomme Brekenridge, et Durango est utilisé pour le CCD Zen 4. Par ailleurs, et sans doute parce qu'il est amusant de compliquer encore un peu plus les choses, les cœurs en eux-mêmes profitent d'une autre dénomination.

Cette fois, on parle donc de Valhalla, Cerebrus et Persephone pour les cœurs des architectures, dans l'ordre, Zen 2, Zen 3 et Zen 4. Preuve qu'il n'est pas question de chômer chez les ingénieurs d'AMD, une fuite nous apprend les noms des deux prochaines architectures CPU de la firme dirigée par Lisa Su.