123 000 points sur Cinebench R23 ? Le score supposé d'un PC double-Zen 5

La capture publiée par Moore's Law is Dead illustre le gestionnaire des tâches de Windows et on peut découvrir un total de 10 Mo de cache L1, soit 80 Ko par cœur (contre 64 Ko sur Zen 4) ainsi que 128 Mo de cache L2 et 512 Mo de cache L3, soit un total gargantuesque de 650 Mo de cache. Côté fréquence, il est question de 3,85 GHz, mais impossible de savoir s'il s'agit du chiffre en boost ou d'une valeur de base.

Reste qu'avec un tel équipement, la configuration a décroché la lune sur le test multi-thread de Cinebench R23 : pas moins de 123 000 points. Sans que l'on ne sache pourquoi les centaines/dizaines/unités du score étaient masquées. Il est toutefois possible de comparer ce résultat à celui d'une puce Zen 4 plus ou moins équivalente (Genoa) : Zen 5 est 15 % supérieur.

Il est encore un peu tôt pour se prononcer, mais si la capture est authentique, AMD semble bien parti pour sa prochaine génération de processeurs.