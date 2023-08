Une nouvelle source "confirme" l'APU hybride AMD Strix Point

Relayé par VideoCardz, c'est le site Performancedatabases qui prétend avoir obtenu les premières captures de processeurs Strix Point en action. Ces captures ne partagent pas beaucoup de détails, mais offrent un rapide aperçu des caractéristiques. CPU-Z n'est pas le plus disert, se bornant à lister les sets d'instructions du processeur.

HWiNFO est plus utile et confirme d'abord le processus de gravure employé (4 nm) ainsi que le TDP (45 Watts). Plus important, il est clairement précisé que le CPU profite de 4 cœurs Zen 5 et 8 cœurs Zen 5c. Aux dernières nouvelles, les premiers sont les plus puissants, mais contrairement à ce que fait Intel, même les moins costauds disposent de l'hyper-threading.