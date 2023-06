Les Ryzen 8000 d'AMD dès 2024 et toujours sur socket AM5

Les processeurs les plus costauds de la gamme seront dotés d'un maximum de 16 cœurs Zen5 répartis en deux CCD, à la manière des plus musclés des Ryzen 7000. Dans le même ordre d'idées, on parle d'un cIOD (gestion des I/O du CPU) gravé en 6 nm et, toujours comme sur les Ryzen 7000, détaché des CCD. Une nuance toutefois, cet élément des Ryzen 8000 sera en mesure de prendre en charge de la DDR5 sensiblement plus rapide.

Autre information intéressante liée à cette feuille de route, la toute première mention d'une partie graphique « Navi 3.5 ». Celle-ci vient logiquement faire suite à la génération « Navi 3.0 » que l'on connaît plus volontiers sous le nom de RDNA3 et intégrée, notamment, aux cartes graphiques Radeon RX de série 7000. AMD n'a toutefois pas détaillé les changements apportés par Navi 3.5 pour ce qui pourrait n'être qu'un die shrink (ou réduction de taille du cœur) afin de profiter de la gravure 4 nm – voire 3 nm – de TSMC.

Enfin, même si cela ne faisait guère de doute, il est toujours bon de confirmer que cette prochaine génération de processeurs AMD sera en LGA1718, c'est à dire ce socket AM5 introduit avec les Ryzen 7000.