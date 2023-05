Acer lance son Swift X 16, un puissant laptop sous Ryzen 7000 et RTX 4000

L'écran choisi par Acer profite ainsi d'un ratio 16:10, d'une définition 3,2K (3200 par 2000 pixels), mais aussi d'une certification VESA DisplayHDR TrueBlack 500. On y trouve ainsi une luminance maximale de 500 nits, tandis que le gamut de couleurs DCI-P3 est pour sa part couvert à 100 % d'après Acer. OLED oblige, le contraste de cet écran est infini et son temps de réponse très faible : 0,2 ms seulement.

Voué en premier lieu à la conception graphique, au rendu 3D et au montage vidéo, le Swift X 16 s'appuie également, dans sa version la mieux équipée, sur un processeur AMD Ryzen 9 7940H (8 cœurs / 16 threads cadencés jusqu'à 5,2 GHz et 54 W de TDP max). Ce dernier dispose d'une partie graphique intégrée AMD Radeon 780M, mais sera surtout épaulé d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 4050. Supportant l'encodage AV1, cette dernière s'équipera des pilotes NVIDIA Studio, voués aux utilisateurs créatifs et optimisés pour les logiciels qu'ils sont les plus à même d'utiliser.

Côté mémoire vive, il faut par contre se contenter d'un maximum de 16 Go en LPDDR5, ce qui pourrait être assez limitant pour les usages les plus avancés. Acer évoque par ailleurs la présence d'un port Micro SD… et non d'un lecteur SD plein format. Une décision là aussi curieuse compte tenu du public visé. Sur le plan du stockage, on retrouve par contre un maximum de 2 To de SSD en PCIe Gen4.