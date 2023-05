Avec les nouveaux processeurs AMD, les nouveaux PC portables modulaires Framework vont faire des étincelles

Par rapport aux processeurs Intel Raptor Lake concurrents, les puces AMD Ryzen 7000 bénéficient notamment de parties graphiques intégrées (iGPU) un peu plus musclées.

Les Ryzen 7 et 5 que l'on peut installer à bord du Framework Laptop sont en effet dotés d'iGPU Radeon 780M et 760M, respectivement. Tous deux sont basés sur l'architecture graphique RDNA3, qui sert pour les cartes graphiques d'AMD de nouvelle génération, mais aussi pour la dernière génération de consoles de jeu (ASUS ROG Ally compris).

Comme le souligne WCCFTech, Framework prévoit toutefois d'aller plus loin en proposant à ses clients le support d'un GPU externe (eGPU) au travers de deux ports USB4 installés sur son Laptop. « Si vous souhaitez utiliser un eGPU, c'est également possible ! En effet, le Framework Laptop 13 équipé de processeurs Ryzen 7040 dispose de deux ports USB4, avec les emplacements arrière gauche et arrière droit pour les cartes d'extension », explique la marque.

Notez enfin que nous devrions bientôt pouvoir tester la version AMD du Framework Laptop sur Clubic. Stay tuned.