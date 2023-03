Le premier PC portable gamer avec carte graphique évolutive est là ! C'est un 16 pouces, c'est un Framework

La plupart des ordinateurs portables souffrent d’un manque de réparabilité, alors ne parlons même pas d’évolutivité. En réaction, la marque Framework s’est spécialisée dans la conception de machines modulaires, pensées pour offrir une plus grande réparabilité, mais aussi une plus grande évolutivité. Un pari réussi pour le Framework Laptop 13,5 selon nous, un PC portable dont nous avons salué le concept en lui attribuant une note de 8 sur 10. L’entreprise souhaite désormais pousser le curseur un cran au-dessus avec le Framework Laptop 16, une deuxième plateforme d'ordinateur portable encore plus évolutive.