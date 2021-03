Un ultrabook réparable, évolutif et personnalisable ? C'est le pari de la start-up californienne Framework

Côté technique, le Framework Laptop dispose d'un écran 2K, soit une résolution de 2 256 x 1 504 pixels. Au-dessus de ce dernier est installée une webcam de 1080p 60 fps. Celle-ci peut-être activée ou désactivée par le biais d'un interrupteur de confidentialité matériel. Bien sûr, la start-up californienne promet de hautes performances pour ses modèles.

Ils bénéficieront tous de processeurs Intel Core de 11e génération. Et l'espace disque ne devrait pas être un problème, puisque les ultraportables pourront être équipés d'une mémoire DDR4 jusqu'à 64 Go couplée à 4 To ou plus de stockage NVMe Gen4.

D'ailleurs, les composants de stockage pourront être remplacés, au même titre que la carte mère, afin d'améliorer les performances de l'ultrabook au fur et à mesure que sortent les nouvelles générations de processeurs. Framework compte également sur sa communauté de partenaires pour proposer de nouveaux modules compatibles avec sa gamme de laptops.

Pour l'instant, la start-up n'a pas partagé plus d'informations. Elle annoncera d'ici quelques semaines les spécifications complètes de sa gamme à venir, ses prix, ainsi qu'un calendrier de précommandes. À noter que la disponibilité est toutefois prévue au cours de l'été 2021.