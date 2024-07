La réparabilité du Surface Laptop 7 est enfin prise au sérieux par Microsoft

Elle gagne en performances ce qu'elle perd en autonomie. C'est ce que l'on retient de la Surface Pro 9 par rapport à son prédécesseur, dont elle conserve pour le reste les grandes lignes. Difficile dans ces conditions de prendre clairement le parti de cette nouvelle version qui reste globalement convaincante, mais sans pour autant corriger ce qui était le principal défaut du précédent modèle : l'endurance. En négligeant ce point, Microsoft passe d'après nous à côté du sujet.

On regrette également que la firme réduise encore plus la connectique déjà limitée de sa tablette, en supprimant sans raison une prise casque toujours pertinente au quotidien, et que le rafraîchissement dynamique de l'écran ne soit pas tout à fait au niveau de ce que propose la concurrence (notamment chez Apple). À ce niveau de prix, Microsoft devrait proposer mieux. Nul doute que le géant américain veillerait à le faire s'il avait affaire à une concurrence plus féroce dans l'univers des tablettes Windows convertibles. Or, pour l'instant, que ce n'est pas le cas.