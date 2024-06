La réparabilité des derniers Surface Pro et Laptop s’est grandement améliorée, selon iFixit

Il aura fallu encore des années d’efforts d’ingénierie et un partenariat entre Microsoft et iFixit fin 2021 pour parvenir à ce bon niveau de réparabilité qu’affichent le Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6. Concernant ce dernier , iFixit parle d’un « appareil étonnamment facile à réparer, presque l'antithèse du Surface Laptop original. » Le compte-rendu souligne la présence d’un code QR qui donne accès aux manuels d’entretien du PC portable Copilot+ et de symboles qui indiquent le type et la quantité de vis utilisées pour fixer les composants.