Comment Microsoft veut rendre sa Surface encore plus réparable

Depuis la fin de l'année 2021, Microsoft a scellé un partenariat avec iFixit dans le but de rendre ses produits Surface plus faciles à réparer. Cela montre une volonté réelle de la part de Microsoft de rendre ses produits plus durables, à condition bien sûr que ces derniers soient aisément démontables, et que les pièces détachées soient accessibles.