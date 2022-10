La Surface Pro 9 est officielle, avec une version ARM compatible 5G !

Le premier choix marquant de la firme américaine est de proposer à la fois des versions sous processeurs Intel, et donc en architecture x86, et un modèle embarquant une puce fondée sur l'architecture ARM, la Microsoft SQ3 développée en partenariat avec Qualcomm. Cette dernière prend en charge la connectivité 5G.

Jusqu'ici, Microsoft ne proposait de l'ARM que sur la Surface Pro X. Celle-ci devrait donc disparaître pour laisser la place à la série principale de la gamme Pro, disponible à la fois en x86 et en ARM. Dans le premier cas, plusieurs configurations sont possibles, entre un CPU Intel Core i5-1235U et un i7-1255U.

L'appareil peut être équipé de 8, 16 ou 32 Go de RAM LPPDR5, et de 128, 256, 512 Go ou 1 To d'espace de stockage SSD avec un processeur Intel. Avec le SoC SQ3, les options sont plus limitées : 8 ou 16 Go de RAM LPDDDR4x, et 512 Go de mémoire interne au maximum. L'autonomie est estimée jusqu’à 15 h 30 par Microsoft (19 heures pour le modèle ARM), pour une alimentation d'une puissance de 60 W.