Microsoft met à jour sa Surface Pro X, déjà dispo en précommande

Ce sont désormais six configurations qui sont proposées pour la Surface Pro X, dont deux nouvelles disponibles en pré-commande sur la boutique de Microsoft.

La tablette est ainsi listée avec la puce Microsoft SQ2 avec 16 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage à 1 699 euros. Une version proposant 512 Go de stockage est affichée à 2 049 euros. Ces deux modèles sont disponibles en couleur platine ou en noir.

Soulignons que la Surface Pro X n'est pas compatible avec les réseaux 5G (seulement 4G). Le SoC 8cx Gen 2 doit être accompagné du modem X55 de Qualcomm. On imagine que Microsoft ne l'a pas intégré à sa puce SQ2.

Rappelons aussi que la Surface Pro X repose sur une architecture ARM. Afin de prendre en charge les applications initialement conçues pour la plateforme x86 64-bit, l'éditeur annonçait hier le déploiement prochain d'un émulateur auprès de sa communauté de testeurs.