Surface Event : Microsoft réinvente son Surface Book et peaufine sérieusement le Surface Duo

Remplacer, dès le 21 octobre, et moyennant un tarif de 1 599 euros, le Surface Duo premier du nom, c'est la raison d'être du sobrement nommé Surface Duo 2. Avec cette nouvelle itération, Microsoft cherche vraiment à corriger les lacunes et les défauts du grand frère, lancé trop tôt. Ce nouveau smartphone intégré à la gamme Surface conserve son écosystème Android et le concept à double écran que la marque proposait l'an passé, mais adopte cette fois une fiche technique plus ambitieuse et un design peaufiné.

Le Surface Duo 2 peut ainsi compter sur le haut de gamme actuel de chez Qualcomm, intégrant un Snapdragon 888 qui apporte aussi une connectivité 5G. L'idée est clairement de nous faire oublier les composants défraîchis du Surface Duo original, et le smartphone intègre cette fosi un triple capteur photo arrière (16 Mp en grand angle, 12 Mp en capteur principal et 12 Mp en téléobjectif). D'ici un mois, nous verrons en test si cette partie photo remaniée porte ses fruits.