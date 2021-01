CES 2021 : Microsoft annonce la Surface Pro 7+

La Surface Pro 7+ conserve une dalle PixelSense de 12,3 pouces offrant une définition de 2 736 x 1 824 pixels pour une résolution de 267 PPP et un ratio en 3:2. La dalle est surmontée d'une caméra Full HD de 5MP. L'appareil photo principal est de 8 MP.

Selon la configuration, l'appareil peut recevoir 8 Go, 16 Go ou 32 Go de mémoire vive. En matière de connectivité, nous retrouvons Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 802.11ax mais également une déclinaison 4G avec l'intégration du modem Snapdragon X20 de Qualcomm. Sur un réseau mobile, l'autonomie passe de 15 à 13,5 heures.

Nous retrouvons un port USB-A, un port USB-C et un port microSDXC. Notons qu'en plus de l'absence de la 5G, Thunderbolt 4 n'est pas pris en charge. L'appareil est livré avec Windows 10 Pro.

La Surface Pro 7+ sera commercialisée à partir 899 dollars aux États-Unis avec un Core-i3, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD. Le prix pourra grimper jusqu'à 2 799 dollars avec un Core-i7, 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

La tablette est réservée aux professionnels ainsi qu'au secteur de l'éducation. Reste à connaitre sa date de disponibilité en France.