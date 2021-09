Windows 11 sur un PC non supporté va littéralement vous demander d'accepter de "renoncer aux mises à jour"

C'est l'expérience qu'a connu un journaliste de The Verge, dont le CPU Intel Core i7-7700K, certes âgé de quelques années maintenant mais pour autant toujours performant, est indiqué comme non compatible par l'application. Le média rapporte qu'il a tout de même été possible d'installer Windows 11 sur l'ordinateur en question et que l'OS semble parfaitement tourner sur cette machine.

Un message d'avertissement est tout de même apparu lors de la configuration de Windows 11. Microsoft y précise que l'installation de Windows 11 sur ce PC n'est pas conseillée et que des problèmes de compatibilité pourraient survenir.