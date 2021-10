Microsoft va se pencher sur la question de la réparabilité de ses appareils

Les membres de As You Sow, une organisation à but non lucratif qui s'occupe de questions environnementales, avaient essayé dès mai d'engager le dialogue avec Microsoft sur la question de la réparabilité de ses appareils et son impact sur l'environnement. L'entreprise ayant été peu réceptive à leurs tentatives, ils ont décidé de proposer une résolution d'actionnaires pour la pousser à répondre à ce sujet. L'organisation est ce que l'on appelle des « actionnaires activistes ». Ils prennent des parts dans différentes sociétés afin de pouvoir proposer des résolutions et essayer d'agir sur les politiques de ces entreprises.