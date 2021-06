Les actionnaires de Microsoft veulent que vous puissiez plus facilement réparer les produits de la marque

L'année dernière, Microsoft a affirmé qu'elle serait neutre en carbone d'ici 2030. Mais, pour être cohérente, la société « doit faire en sorte qu'il soit plus facile pour les consommateurs de réparer leur appareil que d'en acheter un nouveau » souligne Kelly McBee, coordinatrice du programme de gestion des déchets pour As You Sow.

Cela permettrait notamment d'alléger la pression sur l'extraction de ressources limitées, comme les métaux précieux. Dans leur résolution, les actionnaires réclament un rapport « sur les avantages environnementaux et sociaux à rendre les appareils de la société plus facilement réparables par les consommateurs et les ateliers de réparation indépendants ».

Mais, au-delà de l'intérêt des actionnaires de Microsoft pour l'environnement et le climat, cette résolution fait suite à une loi nationale sur le droit à la réparation déposée à la Chambre des représentant des États-Unis. Elle contraindrait les entreprises comme Microsoft à mettre à disposition des consommateurs les outils, pièces et instructions nécessaires à la réparation de leurs appareils électroniques.

À noter qu'une loi similaire a déjà été adoptée par le Sénat de l'État de New York et que plus de la moitié des États du pays envisagent d'adopter des lois en faveur des consommateurs et de l'environnement sur le droit à la réparation. En somme, Microsoft doit anticiper ces nouvelles règles.