Vous pouvez désormais réparer vous-même votre Google Pixel grâce à iFixit

En avril dernier, Google annonçait rejoindre le programme DIY lancé par iFixit, qui permet aux détenteurs d'un smartphone de commander des pièces détachées officielles, accompagnées des outils et d'un guide pour effectuer soi-même certaines réparations. Depuis quelques heures, la boutique iFixit permet donc de mettre la main sur de nombreuses pièces visant à remettre à neuf votre smartphone Pixel.

En effet, il est dès à présent possible de commander tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre smartphone, du Pixel 2 aux derniers Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Aux pièces d'origine viennent s'ajouter les outils pour les installer et des guides étape par étape pour accompagner l'apprenti bricoleur dans son projet.