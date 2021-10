Microsoft promet d'améliorer la réparabilité de ses appareils... un jour

En juin, As You Sow proposait à l'assemblée d'actionnaires de Microsoft « d'évaluer les bénéfices environnementaux et sociaux » qu'engendrerait l'amélioration de la réparabilité des appareils que commercialise l'entreprise. Et quelques mois plus tard, la firme de Redmond a décidé d'accéder à cette requête.

D'ici la fin de l'année prochaine, Microsoft s'est donc engagée à étudier l'impact qu'aurait un meilleur accès aux pièces détachées de ses appareils dans la réduction de son empreinte carbone, et à donner suite en mettant en place des actions concrètes — si les conclusions de l'étude sont favorables.

Concrètement, Microsoft promet d'engager un consultant indépendant pour mener cette étude, et à publier un résumé de ses conclusions début mai 2022. Suite à cela, d'ici la fin 2022, elle mettra à disposition de son réseau de réparations de nouvelles pièces détachées et de la documentation supplémentaire pour faciliter la remise en marche des appareils.

Un horizon encore lointain donc, qui mérite toutefois qu'on en parle en cela qu'il s'agit d'une première dans l'industrie. Comme l'écrit le média américain Grist, « c'est la première fois qu'un constructeur américain accepte de changer sa politique de réparations suite à la pression d'investisseurs. » Une action analogue est d'ailleurs en train d'être menée sur Apple par Green Century, une société de fonds de placement respectueux de l'environnement.