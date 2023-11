Les MacBook Pro M3 sont encore moins réparables que leurs prédécesseurs

Ajoutez à ça le fait que, selon le calcul de l’indice de réparabilité français, le démontage de certaines pièces est plus compliqué que sur les modèles précédents et vous obtenez une machine dont la réparation est de plus en plus verrouillée par Apple. Le MacBook Pro M3 écope d’une moins bonne note que le M2 sur la démontabilité et la disponibilité des pièces détachées sur la grille française.