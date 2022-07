iFixit démonte le MacBook Air M2, vous serez surpris de voir ce qu'il y a à l'intérieur

Premier changement par rapport au précédent MacBook Air : son couvercle inférieur est bien plus simple à retirer avec seulement quatre vis contre 10 sur le modèle de 2020. Cette modification devrait permettre une réparation plus facile aux équipes d'Apple chargées du SAV.

Une fois le boîtier retiré, on se rend compte rapidement que les différents composants sont protégés et cachés, mais leur déconnexion reste facile avec quelques outils adaptés. La carte mère est notamment cachée sous une plaque métallique et les composants y sont soudés pour éviter un remplacement par des techniciens non agréés par Apple.

La batterie de 52,6 Wh, qui prend la majeure partie du volume de l'appareil, est elle collée au boîtier.

La carte mère du MacBook Air M2 est extrêmement compacte, grâce notamment à l'adoption de la puce Apple Silicon M2 mais également à l'absence d'un système de ventilation pour refroidir l'appareil en cas d'utilisation intensive. On pourra d'ailleurs discuter de ce choix alors que certains premiers retours pointent du doigt une chauffe excessive de leur appareil.