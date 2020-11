iFixit démonte côte à côte les anciens MacBook et les modèles M1 pour en pointer les similitudes

« Sans ventilateur, cette solution peut prendre un peu plus longtemps [pour rafraîchir le MacBook Air] », admet iFixit. « Mais en renonçant aux caloducs ou à une chambre à vapeur, le dissipateur a également plus de masse à saturer d’énergie thermique. Il n’y a pas de pièce amovible, et rien à casser. Vous aurez besoin d’une nouvelle pâte thermique de temps en temps, et c’est à peu près tout ».

Quant au reste des entrailles de l’appareil, il reste parfaitement inchangé par rapport au dernier modèle de MacBook Air. Aussi le processus de réparation de l’ordinateur demeure le même qu’auparavant.