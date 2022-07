Les problèmes de surchauffe du Macbook Air M2 peuvent être résolus avec un mod à 15 euros

Bien entendu, cela ne va pas refroidir complètement les ardeurs du Macbook Air M2, mais au moins, celui-ci aura tendance à ne pas surchauffer, ou tout du moins, pas aussi rapidement.

Max Tech démontre la relative efficacité de sa solution avec différents tests, comme Adobe Lightroom Classic ou le test multi-cœurs Cinebench R23. Sur le premier, le Macbook Air M2 moddé en profite étrangement pour être plus véloce que le Macbook Pro M2.

Sur le second, ce système de refroidissement D laisse transparaître ses limites : le Macbook Air M2 arrive toujours à dépasser la centaine de degrés, mais au bout d'environ une minute et trente secondes, au lieu de seulement trente secondes sans le coussinet thermal installé.

Autre bienfait de cette solution : la carte graphique du Macbook Air M2 est en mesure de fonctionner plus longtemps sur un dernier test effectué via 3DMark Wild Life Gaming. Sans le coussinet thermal, celle-ci commençait à montrer de sérieux signes de ralentissement au bout de quatre minutes. Avec la solution de Max Tech, ces signes de ralentissement apparaissent au bout de sept minutes.

Si vous possédez un Macbook Air M2 et rencontrez de graves problèmes de surchauffe, il est possible d'acquérir le fameux coussinet thermal sur Amazon, via la page citée en source ci-dessous, vendu entre 10,99 et 17,49 euros, selon sa taille. Et si vous envisagez d'acquérir cet appareil fraîchement sorti des écuries d'Apple… il vaut mieux prévenir que guérir.