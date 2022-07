Pourquoi acheter un MacBook Pro 13 quand le MacBook Air affiche les mêmes performances ?

De son côté, Apple indique pour rappel que le processeur M2 dispose d'une partie CPU 18 % plus rapide que la puce M1, d'un GPU 35 % plus puissant et d'un moteur neuronal 40 % plus performant. Un écart dû à la présence d'un die légèrement plus grand permettant l'ajout de transistors plus nombreux en dépit d'une finesse de gravure maintenue à 5 nm.