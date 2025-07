C’est la grande question que se posent tous les chasseurs de bonnes affaires : acheter maintenant pendant les soldes ou patienter jusqu’au Prime Day, qui aura lieu mi-juillet ? Tout dépend de votre stratégie et de vos priorités. Le Prime Day est réputé pour ses remises spectaculaires, en particulier sur les produits Amazon (Echo, Fire TV, Ring) et quelques références high-tech très ciblées. Vous pouvez y trouver des prix imbattables, mais ces offres sont souvent limitées en quantité et disparaissent en quelques minutes.

À l’inverse, les soldes actuelles proposent un catalogue plus large et des remises déjà solides, notamment sur des produits comme l’iPhone 15, les aspirateurs robots Dreame, ou le ventilateur Rowenta. Si vous avez un besoin immédiat ou un produit précis en tête, mieux vaut ne pas attendre : rien ne garantit qu’il sera encore disponible ou moins cher pendant le Prime Day. En outre, les stocks sur les références les plus populaires fondent rapidement. En résumé : si vous êtes flexible et prêt à suivre les ventes flash heure par heure, le Prime Day peut valoir le coup. Mais si vous privilégiez la sérénité et la disponibilité, les soldes actuelles restent une excellente opportunité.