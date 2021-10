Même la chiffonnette d'Apple a droit à son "démontage" par iFixit

Il y a un peu plus de deux ans, Microsoft dévoilait son processeur ARM maison « SQ1 » . Conçu en partenariat avec Qualcomm et dédié à la Surface Pro X, ce dernier n'a pas vraiment marqué les esprits, pourtant la firme pourrait initier une nouvelle tentative. Une offre d'emploi laisse en effet entendre que Microsoft cherche à développer un nouveau processeur … et possiblement sans aide extérieure.