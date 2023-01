Nouveaux MacBook Pro 14 et Mac Mini M2 : des SSD qui tournent au ralenti ?

Lors d'un test du SSD 512 Go sur le logiciel BlackMagic, les équipes du site 9to5Mac ont remarqué que la vitesse de lecture du disque était de 2970 Mb/s, contre 3150 Mb/s en écriture. Ces valeurs sont sensiblement plus basses que celles du MacBook Pro 14 pouces M1, qui affichait des vitesses de 4900 Mb/s en lecture et 3950 Mb/s en écriture.

Ces diminutions de l'ordre de 39 % en lecture et de 20 % en écriture par rapport au MacBook Pro précédent auraient à voir avec le nombre de puces de stockage intégrées par Apple sur son dernier laptop. Le constructeur n'aurait inclus que deux puces au lieu de quatre sur le modèle de 2021, ce qui provoque une chute des débits.

Il n'est pas interdit de penser que la marque s'octroie au passage une petite économie sur les coûts de fabrication, ou qu'elle n'a pas pu s'approvisionner suffisamment en puces mémoire, et a dû trouver une solution de repli pour maintenir la date de sortie en sacrifiant son modèle de base.

La situation n'est pas nouvelle chez Apple, puisque le constructeur a agi de la sorte sur les MacBook Pro M2 13 pouces et MacBook Air M2, qui affichent tous deux des débits moins importants. Si les utilisateurs lambda ne devraient pas voir la différence, le professionnel qui cherche à optimiser son temps de travail pourrait tirer la grimace face à cette situation, étant donné l'investissement consenti pour s'offrir ce MacBook Pro M2.

Le Mac Mini M2 de base, et ses 256 Go de SSD, souffre également du même problème et de débits plus limités que la génération précédente. Là encore, Apple a jugé bon de faire des économies pour réduire le prix de son appareil, en pensant probablement que le grand public ne verrait pas la différence.

Les modèles supérieurs, eux, sont effectivement près de deux fois plus rapides, mais pas forcément beaucoup plus que les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max selon les premiers benchmarks.