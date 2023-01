Adieu Mac Mini M1, bonjour Mac Mini M2 : qu'est-ce qui change et à quel prix ?

Ce nouveau Mac Mini est donc décliné en deux versions. La première intègre le SoC M2, que l'on a déjà pu tester sur le MacBook Air M2 ou le MacBook Pro M2 en 2022. Le processeur comprend 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, ainsi que 100 Go/s de bande passante et jusqu'à 24 Go mémoire unifiée selon la configuration sélectionnée. Le modèle de base comprend lui 8 Go de RAM. À titre d'exemple, Apple vante des performances jusqu’à 50 % plus rapides dans Adobe Photoshop pour les filtres et les fonctions, et évoque même le jeu vidéo, avec « un gameplay jusqu'à 35 % plus fluide dans Resident Evil Village ».