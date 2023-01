Les nouveaux Macbook Pro seraient sur le point d'être annoncés ? Voilà ce que l'on sait

Numérotée A2779, cette référence correspondrait au MacBook Pro de nouvelle génération. Wade Penner, qui a débusqué cet ajout, indique en outre que l'ordinateur portable serait compatible avec le Wi-Fi 6E, la dernière norme de réseau sans-fil en date, pour des débits plus importants, mais aussi une meilleure couverture.

Il ne faudrait toutefois pas s'attendre à une révolution, tant en matière de design que de fonctionnalités. Apple conserverait les mêmes châssis que les précédents modèles et se contenterait d'une révision interne pour améliorer les performances de son ordinateur portable le plus puissant. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces conserveraient également la même dalle Mini-LED ainsi que l'encoche qui s'impose définitivement comme un signe distinctif de la gamme de produits Apple, et ce, malgré les critiques de certains utilisateurs.