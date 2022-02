MacBook Pro 2021 : le Wi-Fi est nul, mais l'autonomie déchire

Notons que le MacBook Pro employé par Jarrod's Tech est équipé d'un processeur M1 Pro regroupant 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU. Pour rappel, la puce M1 Max, plus rapide, comporte pour sa part 10 cœurs CPU et 32 cœurs GPU. Le MacBook Pro embarque également une grosse batterie de 100 Wh (le maximum autorisé en cabine par les compagnies aériennes). Le Dell G15 se contente pour sa part d'une batterie plus petite : 86 Wh seulement, mais il est clair que cet écart n'explique pas entièrement la différence d'autonomie observée entre la machine de Dell et celle d'Apple.

L'efficacité énergétique de l'architecture ARM employée par les puces M1 est à la source de l'autonomie impressionnante du MacBook Pro 2021. Il se pourrait aussi que d'autres paramètres entrent en ligne de compte. Il semble par exemple qu'Apple ait volontairement bridé les performances de son modem Wi-Fi 6 pour maximiser l'autonomie au détriment des débits.