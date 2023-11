L’indice de durabilité, mesure phare de la politique pour un numérique responsable, est retoqué par l’UE

Préparé de longue date, ce nouvel indice devait aider les consommateurs et consommatrices à choisir les appareils les plus réparables (comme l’indice de réparabilité le fait aujourd’hui), mais aussi les plus fiables, durables et robustes. En ce sens, il étendait l’assiette des critères pris en compte dans l’indice de réparabilité pour prendre en compte la garantie, le suivi logiciel, l’évolutivité et tout un tas d’autres critères.