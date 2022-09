L'Europe veut que votre batterie de smartphone dure plus (et qu'il soit encore plus réparable)

La Commission a en tout cas identifié plusieurs domaines potentiels d'intervention réglementaire. Parmi eux, on compte : la résistance en cas de chute accidentelle, la protection contre l'eau et la poussière, l'accessibilité et longévité de la batterie, la durabilité du produit, la capacité à être démonté, la disponibilité des pièces de rechange prioritaires, les fonctionnalités de suppression et de transfert de données, la disponibilité des mises à jour du logiciel, du système d'exploitation et autres. Domaines qui pourraient prochainement faire l'objet d'une plus forte régulation de l'UE en matière de smartphones et de tablettes.