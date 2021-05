Eco-Rating, le nouvel indice européen de classification des téléphones mobiles

Plus les notes sont élevées, plus le smartphone est considéré comme étant respectueux de l'environnement. Les acteurs à l'origine de l'Eco Rating indiquent procéder à leurs évaluations en collaborant avec les constructeurs, avec l'IHOBE (l'organisme public spécialisé dans le développement économique et la protection de l'environnement), et en se basant sur les derniers standards et directives de l'Union européenne, de l'ETSI (Institut européen des normes et de télécommunications), et ISO.