Se débarrasser de son téléphone pro et le remplacer par un numéro dans le Cloud, le pari d'Onoff

La transition entre les deux modèles est aussi intéressante, puisqu'elle peut conduire à une économie moyenne de 30 kilos d'équivalent CO 2 , et de 40 kg de matières premières, pour chaque smartphone reconditionné. "Avec Onoff, en mettant deux numéros sur le même téléphone, il n’est plus nécessaire d’avoir plusieurs téléphones. Avec Recommerce, vous prolongez la durée de vie des smartphones. Cette optimisation protège l’environnement : si on fabrique moins de smartphones, on ponctionne moins de matières premières et on pollue moins. En même temps, on favorise tout de même l’accès à la technologie au plus grand nombre", analyse Benoit Varin, co-fondateur de Recommerce.