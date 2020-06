Pour 3 euros par mois, Bouygues Telecom vous propose un second numéro de téléphone, via Onoff

Des détails s'imposent. Pour profiter de cette option, il faut d'abord avoir souscrit à un forfait Sensation ou B&You doté d'une enveloppe data de 1 Go et plus, ce qui exclut de fait les forfaits Sensation 2h/40 Mo et 50 Mo, et le forfait B&You 100 Mo. Pour le reste, c'est banco ! Veillez à ce que votre mobile tourne sous une version postérieure à Android 6.0 et iOS 11, sinon il est possible que l'appli Onoff ne fonctionne pas.