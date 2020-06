Bbox Smart TV : données, achat définitif (ou pas) de la TV, hardware... Bouygues Telecom nous répond

Si vous avez suivi l'actualité des télécoms ces derniers jours sur Clubic, vous n'avez sans doute pas manqué l'annonce du lancement de la nouvelle offre Internet de Bouygues Telecom , Bbox Smart TV, à compter du 2 juin 2020, qui repose sur un partenariat avec Samsung et permet de commercialiser une offre fibre dans laquelle le player (décodeur TV) disparaît au profit d'une application, B.TV+, intégrée dans une Smart TV du constructeur sud-coréen.

Bouygues Telecom a dévoilé, le 28 mai, une offre dématérialisée qui propose aux nouveaux clients, pour 39,99 euros par mois, de souscrire à une offre Internet triple play (télévision avec 150 chaînes et replays, téléphonie et Internet) en ne s'équipant que d'un modem et d'une télévision, en l'occurrence une Smart TV 4K Samsung - qui doit d'ailleurs être issue des séries 2019 ou 2020 de la marque.

Le téléviseur, disponible en trois tailles différentes (43'', 55'' et 65'') est vendu à un tarif préférentiel, respectivement à 49, 199 et 349 euros. Bien moins cher que les prix que l'on retrouve sur le marché donc : en échange, vous souscrivez à un abonnement de 24 mois.