French Tech Next40/120 : connaissez-vous les lauréats de la promotion 2021 ?

D'abord, faisons un point pratique qui devrait vous aider si vous n'êtes pas encore familier avec ce programme. Dans les faits, 40 des 120 entreprises sélectionnées forment désormais le Next 40. Cet indice réunit les entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars (les fameuses licornes), celles qui sont parvenues à réaliser une levée de fonds supérieure à 100 millions d'euros sur les trois dernières années, et celles qui ont généré un certain chiffre d'affaires et une certaine croissance sur les derniers exercices.