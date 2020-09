La start-up française Mirakl lève 300 millions et se transforme en licorne

Elle rejoint ainsi deux consœurs ayant reçu ce titre en 2020 : Contentsquare (dont le statut peut être contesté) et Voodoo. Ces trois nouvelles arrivées portent alors à sept le nombre de licornes françaises, si l'on s'en tient à la définition la plus stricte du terme (valorisation au-delà d'un milliard et moins de dix ans d'existence), la liste étant complétée par Doctolib, Deezer, BlaBlaCar et Meero.

Bien sûr, les chiffres peuvent sembler dérisoires par rapport à ceux revendiqués par la Chine et les États-Unis. Néanmoins, si le rythme de nouvelles adhésions à ce cercle fermé continue de s'accélérer, l'objectif des 25 licornes d'ici 2025, établi par le gouvernement français, pourrait bien être atteint.