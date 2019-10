La Chine compterait désormais plus de licornes dans ses rangs que les États-Unis

ByteDance, maison-mère de TikTok, est l'une des plus importantes licornes chinoises

Moins d'une licorne sur cinq n'est ni chinoise, ni américaine

La « start-up nation » à la traîne

Faut-il y voir un nouvel épisode de la guerre commerciale et technologique que se livrent les États-Unis et la Chine ? Quoi qu'il en soit, Pékin a dû accueillir la nouvelle avec le sourire : selon l'institut de recherche Hurun Report , il y aurait aujourd'hui plus de licornes chinoises que d'américaines.D'après l'entreprise basée... en Chine, on recenserait 494 sociétés de ce type dans le monde, issues de 24 pays différents. Et parmi elles, 206 seraient d'origine chinoise, contre 203 venant des États-Unis. En corollaire, on constate que les deux États condensent plus de 82 % du nombre total de licornes dans le monde, alors que le rapport indique qu'ils ne représentent «» !Hurun Report détaille également le classement par villes. Une nouvelle fois, la Chine l'emporte, plaçant Pékin en première position, avec 82 licornes, devant San Francisco (États-Unis) et ses 55 sociétés valorisées plus d'un milliard de dollars. Le podium est, de surcroît, complété par Shanghai (47 licornes).Par ailleurs, l'étude met en avant les entreprises affichant les plus grosses valorisations. Et à ce jeu, la Chine domine encore, occupant les trois premières places, avec Ant Financial (propriétaire de la solution de paiement Alipay, valorisée 150 milliards de dollars), ByteDance (maison-mère de l'application TikTok, 75 milliards de dollars) et Didi Chuxing (plateforme de VTC, 55 milliards de dollars).Pour rappel, selon la définition la plus stricte (celle qui semble être utilisée par Hurun Report), pour être considérée comme une licorne, une entreprise doit répondre aux trois critères suivants :Avec ces caractéristiques, la France compte, quant à elle... quatre licornes, possédant toutes leur siège à Paris : Doctolib, Deezer, BlaBlaCar et Meero. Ce qui place la France en huitième position, à égalité avec l'Indonésie et le Brésil. Et loin, très loin, des deux indiscutables leaders.