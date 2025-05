« Nous prenons pleinement part au dialogue social sectoriel avec les représentants des livreurs, mais face au temps long de la négociation, il était important de répondre au plus vite à leurs inquiétudes », explique mercredi Bastien Pahus, le directeur général d'Uber Eats en France. Voilà au moins une réponse aux revendications qui se faisaient de plus en plus pressantes. On rappelle que du côté des chauffeurs VTC, un accord collectif prévoit aujourd'hui un revenu minimal de 30 euros de l'heure, et 9 euros par course.