Les tarifs débutent à 19,49 euros et suivent une grille progressive selon le poids et les dimensions. Le prix pour les plus gros colis (ceux compris entre 100,01 kg et 130 kg) atteint 69,49 euros. Voilà en tout cas un maillage logistique complet qui pourrait bien renforcer un peu plus encore l'attractivité de Leboncoin.