L'intelligence artificielle s'invite également dans la création d'annonces. En se basant sur une simple photo et un titre, l'IA génère automatiquement une description détaillée du produit, suggère un prix cohérent avec le marché et recommande même les modalités de livraison les plus adaptées. Un gain de temps considérable pour les vendeurs. Le système se nourrit de l'analyse de millions d'annonces déjà publiées pour proposer des descriptions pertinentes et des prix justes.