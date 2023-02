Leboncoin : enfin les envois par lot comme sur Vinted !

Avec cette mesure, la direction espère contenter les deux parties des transactions qui sont menées sur sa plateforme. « Cela permettra aux vendeurs de vendre plus vite et plus facilement, et aux acheteurs de faire des économies sur les frais de livraison », a ainsi expliqué une porte-parole de la société au média Actu.fr.

Et Leboncoin a de bonnes raisons de tenter de fluidifier les échanges. La plateforme compte de plus en plus d'annonces, qui sont passées de 28 millions, à la fin du premier confinement, à près de 60 millions actuellement. « Et l'année dernière a été une année record avec + 12 % de demandes sur les annonces de biens de consommation », a-t-il été précisé. Autant dire que le groupe se doit de surfer sur la vague !