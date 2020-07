Adevinta, maison mère de Leboncoin, acquiert une partie d'eBay contre 8 milliards d'euros

Comme le précisent nos confrères, Adevinta détient en France Leboncoin et l'Argus, et tire près de la moitié de ses revenus totaux du marché Hexagonal.

Pour acquérir eBay, Adevinta commencera par verser 2,5 milliards de dollars « en cash ». Le reste de la transaction sera réglé par le biais de 540 millions d'actions correspondant à 44% du capital du site. Notons que cette acquisition, chiffrée à 9,2 milliards de dollars (environ 8 milliards d'euros) est massive pour Adevinta, dont la valorisation était estimée à 7,4 milliards de dollars vendredi soir dernier.

On apprend enfin qu'outre Adevinta, Prosus (spécialiste hollandais de la vente en ligne, entre autres) était aussi intéressé par un rachat d'eBay, au même titre qu'un consortium composé notamment des fonds d'investissement de Blackstone et de Hellman & Friedman.

Mise à jour : D'après les informations de l'agence de presse britannique Reuters, Adevinta n'aurait en réalité racheté qu'une partie des activités d'eBay. Selon le média, cette acquisition (bel et bien chiffrée à hauteur de 9 milliards de dollars) ne concernerait dans les faits que les sites de petites annonces détenus jusqu'à présent par eBay… et non eBay.com dans son entier.

Les sites concernés par ce rachat, de moindre envergure, seraient notamment Gumtree et Kijiji, tous deux rattachés à la division "classified ads unit" d'eBay. Une information également partagée par TechCrunch.