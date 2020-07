Cdiscount se lance dans... le permis de conduire low cost

Les heures de conduite sont assurées par plus de 300 moniteurs indépendants, répartis sur tout le territoire avec 800 points de rencontre annoncés et 50 villes, parmi les plus grandes de France comme Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse, Marseille, Montpellier, Strasbourg, Rennes ou Nice. La start-up lyonnaise Lepermislibre affirme, elle, être présente dans 250 villes. Cinq ans après sa création, elle espère désormais étendre son réseau à l'ensemble du territoire, visant notamment les zones rurales.