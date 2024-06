Ulys, le leader du télépéage en France lance une offre avec 10 mois offerts pour l'été

Outre son aspect pratique et économique, l'avantage majeur du service Ulys, c'est que vous payez votre abonnement que lorsque vous utilisez votre badge. Si pendant plusieurs mois, vous ne l'utilisez pas, Ulys ne vous coûte rien. Autrement dit, il n'y aucune raison valable de ne pas utiliser ce service, si ce n'est si vous adorez les files d'attente au péage.

Ulys propose plusieurs formules d'abonnement en fonction de vos besoins. L'offre Ulys Flex est utile pour un abonnement ponctuel, à la journée. Pour moins d'un euro pour une journée, elle garantie le "0€ les jours non utilisés", elle est sans engagement et sans frais de mise en service, elle vous donne accès aux voies réservées aux péages, elle fonctionne sur toutes les autoroutes de France et inclus le suivi de consommation sur l'application Ulys.

La formule Ulys Classic, la plus répandue, vous offre les mêmes conditions que Ulys Flex, mais sur un mois complet.

Enfin, l'offre Ulys Premium englobe la garantie panne mécanique ainsi qu'un service client et une assistance dédiée. Notez que ces offres sont sans engagement. Ainsi, vous pourrez stopper votre abonnement quand bon vous semble.

Pour les utilisateurs de véhicules électriques, Ulys propose enfin l'offre Ulys e-Drive qui vous permet de bénéficier d'une assistance dépannage incluse 24/7 en cas de panne de batterie électrique sur tout le réseau autoroutier.