Les soldes sont toujours une course contre la montre, surtout sur les produits les plus prisés. Chaque année, on voit des références comme le Dyson V15, les TV QLED Samsung ou le PC Asus TUF Gaming disparaître des stocks dès les premiers jours. Pour éviter la frustration, il faut se montrer réactif. L’astuce ? Préparer votre panier et surveiller les alertes de disponibilité. Les ventes flash et les ajustements de prix peuvent survenir à tout moment, surtout en fin de semaine et pendant les week-ends où la demande explose.

Si vous hésitez trop, il est fréquent de voir un produit passer en “indisponible” en quelques heures. En cas de doute, pensez aussi au retrait en magasin, souvent plus rapide et plus sûr que la livraison à domicile pendant les périodes de forte affluence. Enfin, n’oubliez pas que certains modèles ne reviennent pas après rupture : les TV haut de gamme, les aspirateurs Dyson ou les casques premium sont souvent en quantités limitées. Le mot d’ordre est donc simple : si vous avez repéré votre coup de cœur, ne tardez pas trop sous peine de le voir filer.